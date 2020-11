Valeria Graci: "Certe parole lacerano dentro"

Condividi

Ospite aracconta per la prima volta una storia dolorosa: la violenza psicologicasubita dal suo"Nessuno mi ha mai toccato con un dito, ma".E prosegue: "Mi sono innamorata perdutamente e ho avuto una storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro: nostro figlio. Le storie possono finire ma a volte c’è una. Tutte le coppie litigano, ma quando si usanosi supera il limite. Sentirsi ripetere di essere una nullità lacera dentro, e io ci ho creduto a questa cosa. Non bisogna permettere a nessuno di farti chiamare puttana".

L'analisi e le persone più care l'hanno aiutata a uscire da questo vincolo malsano: "Certe frasi sono l'anticamera di qualcosa che non va, non bisogna arrivare a farsi menare. Ho avuto il timore di non sentirmi sicura. Sono ritornata a stare con i miei genitori a Roma per più di 3 mesi. Loro sono separati da quarant’anni ma si sono riuniti sotto lo stesso tetto per proteggermi".



"A mio figlio racconterò tutto quando sarà grande, quando mi vede arrabbiata mi dice 'mamma, quando ti dicono certe cose ignora', sentirlo da un bambino è forte".