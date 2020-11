OSPITE SABATO Valeria Graci: mille volti di una donna Valeria Graci si racconterà a Verissimo sabato 21 novembre. Grazie al potere del sorriso e alle sue interpretazioni di donne molto diverse, l’attrice è entrata nel cuore del grande pubblico

Valeria Graci, attrice, comica e conduttrice, 40 anni, sarà passione per il teatro, e sognando di calcare il palcoscenico, per portare il sorriso tra la gente. , attrice, comica e conduttrice, 40 anni, sarà ospite a Verissimo sabato 21 novembre . Nata a Milano il 22 agosto 1980, Valeria è cresciuta coltivando la sua, e sognando di calcare il palcoscenico, per

Valeria Graci esordisce nel mondo dello spettacolo a soli 17 anni, a teatro, a Milano, con il Rocky Horror Picture Show. A 18 anni decide di studiare recitazione, e si iscrive all'Accademia dello Spettacolo di Milano. A 21 anni approfondisce gli studi frequentando, sempre a Milano, il Laboratorio Scaldasole, dove avviene un incontro speciale, che cambierà la sua vita, quello con Katia Follesa, che diventerà una delle sue più care amiche e la sua partner sul palcoscenico per diversi anni.



Con lei Valeria Graci formerà il popolarissimo duo Katia & Valeria. Seguono anni di dura gavetta, tra teatri e laboratori, fino alla grande opportunità televisiva, che arriva nel 2004 con Colorado Cafè, per poi continuare il suo percorso in tv con tanti programmi come Sformat, MTV Comedy Lab e Sputnik. La grande popolarità per Valeria Graci arriva, nel 2005, con la trasmissione cult di Canale 5 Zelig Off, nelle vesti, con la collega Katia, di una studentessa indisciplinata, e nel 2006 a Zelig Circus, nei panni di una svampita aspirante al titolo di Miss Italia. Valeria Graci sarà una delle protagoniste più popolari del programma per cinque edizioni, confermando il successo con la parodia della trasmissione Uomini e donne.

Nel 2007 il debutto come co-conduttrice di Scherzi a Parte; l’esperienza della conduzione prosegue per due edizioni nel talk show Protagoniste. Dopo un’ultima partecipazione a Zelig, nel febbraio 2012 il duo Katia & Valeria si scioglie, e per Valeria Graci inizia un percorso di successo da solista, che la porta a dividersi tra cinema e televisione. Nel 2014 Valeria entra a far parte di Striscia la notizia, come inviata nelle vesti di Peppa Pig: "Da un momento all'altro mi sono ritrovata davanti al Parlamento travestita da Peppa Pig a intervistare i politici. All'inizio ero molto spaventata, poi mi sono lasciata andare e la cosa ha divertito tutti. Se non fosse stato per mio figlio, non avrei conosciuto quel cartone animato, che imitavo per farlo divertire", aveva dichiarato l’attrice a Vanity Fair.



A Striscia la notizia Valeria Graci ha dato vita negli anni a esilaranti parodie di vari personaggi: Greta Thunberg, la mamma di Virginia Raggi, Mancia e Orso e il ministro dei trasporti Paola De Micheli. Valeria Graci, grazie alle sue imitazioni, è arrivata dritta al cuore del grande pubblico, che tra il 2015 e 2016 ha potuto apprezzarla anche nelle vesti di Barbara D’Urso, Federica Panicucci, Laura Pausini e Rita Pavone. Dal 2018 Valeria è anche conduttrice radiofonica.

Valeria Graci è anche mamma di Pierluigi, 9 anni, nato nel 2011. Ospite di Verissimo ad aprile del 2018, l'attrice aveva parlato della maternità e, per la prima volta, del problema di salute che si era trovata di colpo ad affrontare: "Ho avuto un ipertiroidismo, un abbassamento della vista e dell’udito. Non sentivo piangere mio figlio la notte. Oggi ho due protesi nelle orecchie grandi come chicchi di riso e riesco finalmente a sentire bene. Ricominciare non è facile, ci vorrà del tempo".



L'appuntamento con Valeria Graci è per sabato 21 novembre a Verissimo su Canale 5.

20 novembre 2020