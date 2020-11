In occasione della puntata speciale contro la violenza sulle donne,morto durante l’agguato, che non si rassegnava alla separazione e che ha tentato di darle fuoco appiccando l’incendio nella sua casa di Bacu Abis in Sardegna.Oltre a questa tragedia, che l’ha resa invalida al 100%, Valentina ha dovuto sostenere unache l’accusava di omicidio colposo, incendio doloso e istigazione al suicidio: "Questi nove anni sono stati all’insegna di unapazzesca e ferocissima da parte dei genitori di Manuel che sostenevano che io fossi la reale carnefice e che abbia ucciso il loro figlio".A Silvia Toffanin racconta: "Hanno provato varie volte ache era stata chiusa perché era tutto molto chiaro. Ci hanno provato due volte e non è andata bene perché non c’era nessun elemento, ma una terza volta, nel 2017, sono riusciti a farla riaprire. L’indagine è durata tre anni, in cui hanno anche intercettato il mio telefono e quello della mia famiglia per sei mesi. Hanno fatto di tutto e di più. Ma ho sempre avuto".E aggiunge: "Sono stata, sui social mi auguravano cose terribili, anche dopo tutto quello che avevo subito. Io però ho deciso di praticare la felicità anche perché non voglio dargliela vinta in alcun modo". Il 1° ottobre di quest’anno l’incubo è terminato con il GIP che l’ha liberata dalle accuse.Ma Valentina ha ancora un ultimo ostacolo da superare per mettersi tutto alle spalle: "Dopo tutto quello che ho passato non sono in grado diche ho affrontato anche se ho vinto la causa, perché la controparte si è dichiarata nullatenente e non si è arrivati a un processo. Tutte le spese sostenute, che ammontano a circa, dovrei pagarle io. Da sola non riuscirò mai a sostenerle, però l’associazioneha attivato una campagna, che partirà dal 25 novembre, dal nomee che quest’anno ha deciso di sostenermi per aiutarmi a chiudere definitivamente i conti con il passato. Ringrazio tutti quelli che mi vorranno aiutare".