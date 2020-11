“Tutte le discriminazioni, i calci, i pugni, le spinte che ho subito da ragazzino non devono succedere ancora e non devono rimanere impunite”. Cosìappoggia in un video postato su Instagram la legge Zan, che mira a contrastare l’odio e la violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità.di Quid Media , una piattaforma di informazione e cultura LGBTQ+(lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer e altri), il cantante ha postato il video rivolgendosi direttamente a Giorgia Meloni, che alla Camera si era interrogata sulla reale necessità di una legge del genere. Insieme a lui, hanno risposto altri esponenti della comunità, tra cuiVladimir Luxuria e Diego Passoni.D’altronde, proprio ultimamente il cantante aveva raccontato ilche lo ha accompagnato per tanti anni: “Ero anonimo, non bello, per niente atletico, anzi grasso, timido, i ragazzi mi chiamavano ciccione, femminuccia, sfigato. Vivevo perennemente frustrato, incazzato e anche umiliato. Alcolista, bulimico, gay, depresso, famoso. Pure questo, famoso, mi sembrava un difetto, forse il peggiore”.Non è la prima volta che Tiziano Ferro usa i social per far sentire la sua voce sui diritti delle persone omosessuali: pochi giorni fa aveva pubblicamenteper la sua apertura alle unioni civili.