Dopo l'apertura di Papa Francesco alle unioni civili e alle famiglie arcobaleno, Tiziano Ferro ha voluto ringraziarlo pubblicamente su Instagram in un post che si apre con un passo del Vangelo secondo Matteo: "Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò". Poi il ringraziamento e la gioia per la notizia: "La compassione, la carità, la generosità, il conforto. Questo è sempre stato per me Dio. Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fede, per sempre", Dopo aver fatto outing nel 2010, Tiziano Ferro ha sposato nel 2019 il produttore Victor Allen : "La vita e le sue incredibili e meravigliose svolte", aveva scritto condividendo un'immagine delle nozze.

Di recente, in un'intervista a Sette, Tiziano Ferro ha parlato delle sofferenze del suo passato: "Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso. Ho perso occasioni e amici. Io ero un alcolista. Oggi non bevo più, non bevo perché accetto la vita".



All'origine del suo malessere, il bullismo e la violenza subiti durante l'infanzia: "Ero anonimo, non bello, per niente atletico, anzi grasso, timido, i ragazzi mi chiamavano ciccione, femminuccia, sfigato. Vivevo perennemente frustrato, incazzato e anche umiliato. Alcolista, bulimico, gay, depresso, famoso. Pure questo, famoso, mi sembrava un difetto, forse il peggiore".



A salvarlo è stata la fede, oltre alla musica: "La musica era l’unica cosa che avevo, un canale per esprimermi in un mondo nel quale non mi riconoscevo. Ho sempre pensato che dietro ogni storia di dolore si nascondessero il privilegio e il dovere morale di poter aiutare qualcun altro. Ogni volta che ho consegnato alla gente le mie cicatrici, si sono sempre trasformate in soluzioni. Oggi mi sono ripreso il Dio che mi avevano spiegato da bambino".