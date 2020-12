Stash, prima intervista da papà: "Un'emozione indescrivibile"

"È un'emozione nuova, sarà una frase fatta ma è proprio vero: finché non lo provi non te ne rendi conto. Non ho pianto ancora, ma ho riso tantissimo. Ho fatto un po' da giullare nella fase più tosta, quella che voi donne vivete in maniera più fisica, cercavo di tranquillizzare un po' Giulia". Il neo papà, frontman dei The Kolors, è ospite a Verissimo per la prima volta da quando la sua compagna ha messo al mondo loro figlia , Grace."Sono in un vortice di mozioni che non riesco neanche a spiegare", spiega Giulia, in collegamento con lo studio, "durante la gravidanza provi a immaginare come sarà, e invece è completamente diverso". La coppia, emozionatissima, racconta come sta affrontando questi primi giorni da genitori.