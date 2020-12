Stash dei The Kolors è diventato padre: "È nata Grace"

Condividi

Foto Instagram @thekolors_stash

Stash, 32 anni, alias Antonio Stash Fiordispino e la fidanzata Giulia Belmonte sono genitori: "È nata Grace... Ed è la cosa più bella del mondo", ha scritto il cantante su Instagram dando la notizia della nascita della sua prima figlia.



E poi ancora, postando la prima foto dall'ospedale: "È appena nata Grace... e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora... Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!".



Solo pochi giorni fa Stash aveva condiviso una tenera serenata a tema natalizio al pancione della fidanzata Giulia, 24 anni: "Mi sa che questa è l’ultima che sentirai da lì dentro...", aveva scritto. E così è stato: Grace Fiordispino è nata il 3 dicembre.