"Ho incontrato una ragazza interessante, ci siamo fermati a parlare un po’, dice di essere felice". Un tenero momento traviene immortalato e condiviso su Instagram. Il neo papà è sdraiato su un'amaca e sorregge con le gambe la bambina: i due sembrano davvero coinvolti in una conversazione. Già il 20 luglio, per i due mesi della figlia, l'attore l'aveva festeggiata con un altro dolcissimo scatto "Cosa più bella non c'è", commenta la compagna, e mamma di Nina, Cristina Marino. Insieme da quasi 5 anni,, stanno vivendo un momento magico. "Ho sempre pensato che sarei stata mamma di un maschio invece sarà una femmina, per la gioia del suo papà; Luca impazzirà", aveva predetto Cristina Marino nella sua intervista a Verissimo. Nel video sotto, la storia d'amore di Luca Argentero e Cristina Marino, dal colpo di fulmine all'arrivo di Nina.