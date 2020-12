La nuova squadra della Regina Elisabetta

La foto è scattata fuori dal, dopo un evento di beneficienza. I membri della famiglia reali sono tutti distanziati, secondo le regole imposte dalla pandemia, e con la loro presenza davanti a palazzo ringraziano i volontari e i lavoratori che hanno contribuito a gestire l'emergenza Coronavirus.Sono otto membri della famiglia reale: tutti quelli che dovranno prendersi in carico gli affari della Corona inglese da qui in avanti. Al centro, ovviamente, la. A destra della Regina Kate Middleton e William, il principe Edoardo e la moglie Sophie. A sinistra Carlo e Camilla e la principessa Anna.Con il trasferimento di Meghan e Harry in California e l’allontanamento dela causa degli scandali, questa è la squadra che la Regina ha schierato per portare avanti gli impegni della Casata.