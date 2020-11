James Middleton e la fuga d'amore in attesa delle nozze

avevano annunciato le loro futurenell’ ottobre 2019 . La cerimonia si sarebbe dovuta tenere quest’anno, ma poi è stata rimandata al 2021 causa Covid . Lo scorso settembre, a distanza di un anno dallaaveva dichiarato su Instagramalla compagna: "È passato un anno da quando ho chiesto ad Alizee di sposarmi, che anno è stato! Due case, il lockdown, due tentativi di matrimonio, una cucciolata, il lancio di una nuova azienda Ella.co e molto altro, ma la parte migliore è che posso condividerlo con te Alizee e non vedo l'ora di affrontare qualunque cosa ci riservi il futuro. Siamo riusciti a scappare in Italia per un tuffo veloce in mare, e ora siamo pronti ad affrontare di nuovo il mondo. Un’esperienza indimenticabile".si erano conosciuti nela Londra, al South Kensington Club, dopo la fine della storia dell’imprenditore con l’ex fidanzata Donna Air, 41, durata cinque anni. Per la coppia fu, che segnò l’inizio della loro, al quale seguirono le presentazioni ufficiali in famiglia, durante una vacanza a Saint Barths, in Francia, con il resto dei Middleton. A maggiola prima apparizione ufficiale della coppia, aldi, 39, e Thomas Henry Robin Kingston, 42.