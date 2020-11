hanno deciso: inizialmente pianificato per settembre 2021 , il loro matrimonio è stato rimandato al 2022. "Non vogliono organizzare per poi dover rimandare di nuovo e non vogliono limiti al numero di ospiti, quindi hanno rinviato le nozze al 2022", ha riferito una fonte al Mirror.Tra gli eventi più attesi nel jet set internazionale, il matrimonio del figlio maggiore di David e Victoria Beckham è infatti previsto come un grande evento, anzi due grandi eventi: uno in Florida e uno in Inghilterra . L'organizzazione quindi non può coincidere con una pandemia mondiale.Anche se più in piccolo, in Italia anchehanno deciso dile loro nozze: inizialmente si doveva fare a marzo 2020 , poi a dicembre. "Avevamo ipotizzato il 5 dicembre, ma il nuovo DPCM ha reso l'organizzazione e le ipotetetiche celebrazioni infattibili. Ora la priorità è la salute, quindiil matrimonio slitta ancora", ha spiegato a Verissimo Giorgia Palmas.