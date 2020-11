Hilary Duff incinta: "Esposta al Covid"

Condividi

Hilary Duff, 33 anni, in attesa del suo terzo figlio, il secondo con il marito Matthew Koma, ha annunciato su Instagram di essere stata esposta al Covid: "Esposta al Covid. Secondo giorno di quarantena". La cantante, ex star dello show Lizzie McGuire, non ha rivelato come sia venuta a contatto con il coronavirus, e non ha specificato se sia risultata effettivamente positiva.



L’attrice ha mostrato su Instagram anche come sta trascorrendo parte del suo tempo in quarantena, leggendo la biografia No One Asked for This di Cazzie David, figlia di Larry David. Hilary Duff non ha dichiarato nemmeno se anche suo marito Matthew Koma, la loro figlia Banks Violet Bair, 2, o il figlio dell'attrice Luca Cruz Comrie, 8 anni, nato da un precedente matrimonio, siano stati esposti al virus. L’attrice, da qualche settimana, era impegnata a New York sul set della serie Younger. Lo scorso marzo, Debi Mazar, co-protagonista con Hilary nella serie, aveva rivelato di essere risultata positiva al coronavirus.