Guenda Goria tra musica, teatro, e famiglia

, 32 anni il prossimo 4 dicembre, figlia della conduttrice, con la quale ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip, e del giornalista, si è raccontata a Verissimo, parlando degli aspetti più importanti della sua vita, dalla sua passione per la musicae il suo, coltivato da quando era bambina, all’e il teatro, coronato a soli 17 anni con un debutto sul set e con gli studi di recitazione.Figlia d'arte, i suoi genitori sono sono stati sempre presenti nella sua vita:non siamo riuscite a trovare il modo di confrontarci per tanto tempo,. Forse il suo errore più grande è stato non confidarsi con noi, forse per tutelarci", ha raccontato a Verissimo.Guenda si è anche commossa nel ripercorrere: "Papà è un uomo sensibile, un giocherellone, gli somiglio molto caratterialmente. L’ho vissuto solo da bambina; poi, dopo la separazione da mamma e il trasferimento a Roma, l’ho perso di vista, per molto tempo. La qualità e la quantità del tempo conta, bisogna stare insieme per conoscersi e capire le sfumature.. In passato ho sempre cercato nei miei fidanzati il mio papà ; avrebbe potuto darci più di quello che ci ha dato".