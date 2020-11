Guenda Goria: "Quando cercavo mio padre in ogni fidanzato"

Condividi

Guenda Goria si racconta a Verissimo dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip , dove sono emersi molti lati complicati e problematici nel rapporto con i suoi genitori, con la madre Maria Teresa Ruta e con il papà Amedeo Goria . "Mio papà ha sempre delegato tutto a mamma, forse non si sentiva in grado di fare il padre, e questo mi dispiace. Ho sempre cercato nei miei fidanzati il mio papà. Prima del GF, non mi aveva mai detto di essere orgoglioso di me, mi criticava sempre", confessa.

Parlando del rapporto con la madre Maria Teresa Ruta, invece, racconta: "Io e mia mamma non siamo riuscite a trovare il modo di confrontarci per tanto tempo, questa convivenza ci ha aiutato. Forse il suo errore più grande è stato non confidarsi con noi, forse per tutelarci. Quando lei ha incontrato Roberto (Zappulla ndr.) è stato un sentimento totalizzante e mi sentivo che questa sua felicità non compredeva più noi, le ho detto più volte che mi sentivo sola, credo che lei per un periodo abbia preferito la sua felicità alla nostra".



Infine, parlando della sua situazione sentimentale dichiara: "Sono single. Telemaco l'ho frequentato per un paio di mesi prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ora ci stiamo risentendo ma io sono ancora arrabbiata, perché avrei voluto la sua presenza, ma se risuciamo a recuperare un rapporto serena sono già felice".