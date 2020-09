Eugenie di York è incinta: il royal baby arriverà a inizio 2021

"Io e Jack siamo così eccitati per l'inizio del 2021...": con questa frase la principessa, figlia di Sarah Ferguson e Andrea di York, ha annunciato via Instagram la sua prima gravidanza con il marito Jack Brooksbank. L'inizio del 2021 è la data prevista per l'arrivo del nuovo royal baby.L'annuncio ufficiale è arrivato anche da Buckingham Palace: i genitori, la regina e il duca di Edimburgo sono "deliziati" dalla notizia. Più informalmente, invece, la principessa per dare la notizia ha scelto una foto di due pappuccine e un ritratto dei futuri genitori.Insieme da 10 anni, Eugenie, 30 anni, e Jack Brooksbank, mercante d’arte, si sono sposati nell’ottobre 2018, con unin grande stile, a differenza di quello post pandemia della sorella Beatrice