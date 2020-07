Condividi

Il matrimonio di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi si è svolto in estrema riservatezza: solo 14 invitati, ma è la prima volta che dalleviene. Nelle foto condivise da Buckingham Palace, infatti, insieme agli sposi all’uscita della cappella di Windsor e nel parco del castello c'è spazio solo per un'altra coppia reale: lae Filippo duca di Edimburgo.Degli altri 12 invitati non c'è traccia, men che meno dei: Sarah Ferguson e il, terzogenito della regina. E per validi: dopo loil miliardario condannato per abusi su minori morto suicida in carcere - il duca di York si è ritirato dagli impegni pubblici. Questo per lui è un momento complicato: dopo aver negato ogni legame con lo scandalo, stanno emergendo nuove testimonianze che provano il contrario. Sembra quindi che la regina abbia concesso al figlio di, però poi lui e l'ex moglie sono tornati nell'ombra e dalle foto ufficiali sono stati cancellati.

L'album di nozze, intimo e romantico, è tutto concentrato sugli sposi. Particolarmente apprezzata è stata la scelta del look della sposa, tutto in omaggio alla nonna, che per la nipote ha fatto qualcosa che non aveva fatto per nessuna: le ha prestato un suo abito e le ha permesso di indossare la tiara della regina Mary, la stessa indossata anche da lei all’epoca del suo matrimonio.



L'abito è una creazione di Norman Hartnell che la regina ha indossato due volte negli anni Sessanta: per la prima di un film e, tempo dopo, per l’apertura del Parlamento. La consulente di moda di Elisabetta, Angela Kelly, ha poi fatto aggiungere le spalline di organza trasformandolo così in un bellissimo abito da sposa vintage,