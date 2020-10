Emily Ratajkowski nuda mostra il pancione: "Sto conoscendo il mio corpo"

Dopo aver annunciato la sua prima gravidanza dalle pagine di Vogue America,mostra il suoin nuovi, "vestita" solo con dei calzettoni al polpaccio, postati sul suo profilo Instagram:, scrive la modella che darà alla luce il suo primo figlio intorno a fine febbraio 2021.Maschio o femmina? "Ci piace rispondere chee che poi ce lo farà sapere (...) non non abbiamo idea di chi o che cosa stia crescendo nella mia pancia", aveva scritto la modella, attrice e influencer nella storia di copertina di Vogue.E sulla trasformazione del suo corpo aveva detto: "Sonoimpotente e indifesa sulla gravidanza.Ma invece di avere paura,. Sto già imparando da questa persona nel mio corpo. Sono piena di meraviglia".Per lei e per il, sposato nel 2018 con una cerimonia intima e segreta a New York, sarà il primo figlio: "(...) La gravidanza è innatamente solitaria (...) Nonostante abbia un partner amorevole e molte amiche pronte a condividere i dettagli grintosi delle loro gravidanze, alla fine sono sola con il mio corpo in questa esperienza".