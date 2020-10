Condividi

Nuova cover star di Vogue America, dalle pagaine del magazine la modella Emily Ratajkowski, 29 anni, mostra il pancione e annuncia di aspettare il suo primo figlio. Figlio o figlia non lo sa e non vuole sapere, per ragioni che spiega nel servizio di copertina del magazine, firmato da lei.



"Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo 'Congratulazioni' è quasi sempre: 'Sapete cosa sarà?' Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi o che cosa stia crescendo nella mia pancia", scrive la modella, attrice, e influencer (su Instagram ha quasi 27 milioni di follower.



Raccontando come i Gender Reveal Party le sembrino una forte invasione in qualcosa di molto intimo e privato, Emily Ratajkowski dichiara: "Sono completamente e innegabilmente impotente quando si tratta di quasi tutto ciò che riguarda la mia gravidanza: come cambierà il mio corpo, chi sarà mio figlio. E sono sorprendentemente indifesa. Ma invece di avere paura, provo un nuovo senso di pace. Sto già imparando da questa persona nel mio corpo. Sono piena di meraviglia".



Per lei e per il marito Sebastian Bear-McClard, sposato nel 2018 con una cerimonia intima e segreta a New York, sarà il primo figlio: "A mio marito piace dire che 'siamo incinti'. Per quanto sia dolce, non è proprio vero (...) La gravidanza è innatamente solitaria, è qualcosa che una donna fa da sola, all’interno del suo corpo, indipendentemente dalle circostanze. Nonostante abbia un partner amorevole e molte amiche pronte a condividere i dettagli grintosi delle loro gravidanze, alla fine sono sola con il mio corpo in questa esperienza".