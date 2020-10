Instagram @elettramiuralamborghini

A una settimana dal matrimonio si racconta a Verissimo, ospite in tv per la prima volte da sposata per raccontare tutte le emozioni del suo giorno più bello, quello delle nozze con il dj olandese Afrojack.Accanto a lei,, uno dei protagonisti televisi della settimana, racconterà a Silvia Toffanin tutta la sua verità. Torna incece a Verissimo da neopapà per la quarta volta uno degli attori italiani più amati: