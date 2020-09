Elettra Lamborghini e Afrojack sposi: "Il vero amore vince sempre"

Condividi

"Il vero amore vince sempre": queste le prime parole social di Elettra Lamborghini nella nuova veste di signora van de Wall, dopo il matrimonio con il dj Afrojack (nome d'arte di Nick van de Wall). La coppia ha detto sì sabato 26 settembre in una sontuosa e romantica cerimonia a Villa Balbiano, sul Lago di Como.



"Ieri avete reso il giorno più bello ancora più magico", ha scritto su Instagram Elettra Lamborghini il giorno dopo le nozze per ringraziare i suoi 100 ospiti che per partecipare alle nozze hanno dovuto fare il tampone, per rendere il matrimonio sicuro anche in tempi di pandemia. "Non potevo immaginarmi una giornata migliore, è stato tutto perfetto!".