Dua Lipa: il "manuale d'amore" ai tempi del coronavirus

, con un divertentissimo video che sta diventando virale, girato insieme allo show man, spiega a suon di sue hit come sia cambiato. Nuove semplici regole a cui tutti ci dovremmo adeguare nei nostri incontri galanti per salvaguardare noi stessi e la dolce metà.Il "manuale d'amore" è arrivato con un'esilarante parodia delle sue hitnel video vediamo cantante londinese, 25 anni, catapultata nella camera da letto di un aspirante corteggiatore, a cui spiega con ironia come siano cambiati gli approcci amorosi dettando un suo personalissimoDopo il cortegiamento online, la regola numero 1 prima di incontrarsi è semplice: prima di uscire "Prendi il tuo disenfettante". Segue il decalogo comportamentale accompagnato dal celebre ritornello della sua hit Don’t Start Now;. E la performance canora di Dua Lipa continua: "Abbiamo nuove regole per gli appuntamenti. La sicurezza è stimolante. Sono i tuoi vicini che stai salvando".Prima di uscire, ricordati di misurare la temperatura! Appuntamento al parco? Ok, ma su panchine distanziate. Pranzetto romantico, mano nella mano? Meglio un lunghissimo panino, condiviso a debita distanza di sicurezza, come Lilly e il Vagabondo in chiave moderna. Alla fine un bacio appassionato? Meglio un saluto a distanza."È imbarazzante ma è bello seguire tutte queste regole d'oro". Regole che Dua Lipa però non è costretta ad applicare: a sua storia d'amore con il modello(fratello di Gigi e Bella Hadid ) è ormai roba da "congiunti", tanto che i due hanno trascorso il lockdown insieme e a giugno hanno festeggiato il loro primo anniversario.