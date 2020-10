Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: i dettagli delle (doppie) nozze

Foto Instagram @nicolaannepeltz

Al matrimonio sono attese tante star, a partire da, padrino di Brooklyn, e le, con cui Victoria è diventata famosa all'inizio della sua carriera facendo parte di una delle più famose girl band britanniche."Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi, e ha detto di sì. Sono l’uomo più fortunato del mondo. Prometto di essere il miglior marito e, un giorno, il miglior papà", aveva scritto Brooklyn Beckham su Instagram annunciando le nozze , lo scorso luglio.figlia di un'ex modella e dell'imprenditore miliardario Nelson Peltz, ha una famiglia numerosa come quella dei Beckahm, è nata e cresciuta a New York, ha un profilo Instagram verificato e un ex famoso (Anwar Hadid, fratello minore di Gigi e Bella Hadid).Insieme da poco più di un anno, i due hanno trascorso l'estate insieme in Puglia con tutti i Beckham e prima hanno passato il lockdown in America in un'escalation di dichiarazioni d'amore:, scriveva Brooklyn Beckham già ad aprile., rispondeva lei.