Belen Rodriguez, la prima (romanticissima) foto con Antonino

Condividi

"Pasos": scrive Belen Rodriguez commentando il suo primo post Instagram d'amore con il nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese. I pasos sono i passi di danza che i due sembrano intenti a fare per strada, con tanto di mascherina sul viso, in un ballo di coppia immortalato in un romanticissimo ritratto in bianco e nero.



Lo stile è quello dei ritratti di Spinalbese che abbiamo imparato a conoscere dal profilo della showgirl. Il nuovo fidanzato di Belen, hairstylist di professione, è un fotografo per passione e sempre più spesso è il suo fotografo personale e l'autore di molti suoi scatti social. Ma non solo: Spinalbese è anche l'autore di un nuovo servizio con Belen Rodriguez per Vogue Thailandia.