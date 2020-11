Aurora Ramazzotti positiva al Covid: "Oggi va peggio di ieri"

Foto Instagram @therealauroragram

Dopo essere risultata positiva alaggiorna i follower su Instagram sulle sue condizioni di salute: "Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno.. I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata", scrive la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, 23 anni."Spero di poter tornare presto", dice ai follower. Nell'annunciare di essere positiva Aurora Ramazzotti aveva spiegato di avere avuto la tosse e "una fortissima sinusite". Oltre a lei, è stato contagiato anche il, con cui si trova in isolamento a Milano. "Abbiamo avuto la prontezza di confinarci, quindi non abbiamo avuto contatti con altre persone", aveva spiegato.A marzo la 23enne aveva trascorso il lockdown con la famiglia della madre - insieme a Tomaso Trussardi, le sorelle Sole e Celeste, il fidanzato Goffredo e l'amica Sara Daniele , per poi rivedersi con il padre, condividendo sui social network alcuni momenti trascorsi insieme