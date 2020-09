Alice Campello e Alvaro Morata: "Benvenuto al mondo Edoardo"

L'annuncio è arrivato dallaccount Instagram del papà:sono diventati genitori per la terza volta.29-9-20. Benvenuto nel mondo figlio mio. La mamma e il bebè stanno entrambi benissimo. @alicecampello sei incredibile, grazie per avermi reso ancora un giorno l'uomo più felice del mondo. Ti amo", ha scritto il calciatore, appena passato alla Juventus.Edoardo è il terzo figlio della coppia dopo i, 2 anni. Sposati dal 2017, i due da poco sono tornati in Italia da Madrid per il nuovo ingaggio del calciatore. "Ce ne siamo andati in 2 e siamo tornati in 5": ha scritto l'influencer pochi giorni fa postando una foto da piazza San Carlo, a Torino.