Alessandro Matri papà innamorato: "Inseparabile" dalla sua Sofi

Foto Instagram @fede_nargi

"Inseparabili", scriveimmortalando un dolce momento del compagnoabbracciato alla figlia, 3 anni. La prima estate da ex calciatore di Alessandro Matri, infatti, è tutta in famiglia: la coppia, dopo aver trascorso dei giorni in Puglia, è volata ainsieme alle due figlie, Sofia e Beatrice, 1 anno.Insieme da, Federica Nargi e Alessandro Matri non hanno mi nascosto la felicità e l'orgoglio per la famiglia che hanno costruito: "Sono stati 10 anni belli, non solo di rose e fiori ma anche di tante litigate, perché siamo stati distanti a lungo, ma", ci aveva raccontato Federica Nargi nella sua prima intervista di coppia a Verissimo (nel video sotto).