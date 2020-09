Omicidio Paola Gaglione, la lettera del fratello Michele dal carcere

“Ho così tanto dolore dentro. Ho perso un pezzo del mio cuore, la mia piccola sorellina”, così inizia una lettera scritta in carcere dache viene mostrata a. Il fratello di Maria Paola accusato di omicidio preterintenzionale scrive: “Quello che è successo non era minimamente una mia intenzione.Spero che tutto questo finisca presto”.Nella giornata di giovedì 17 settembre,sono stati convocati alla procura di Nola per rispondere agli inquirenti. “Questa mattina Ciro e sua madre sono entrati in procura. I magistrati li stanno ascoltando. Mamma Rosa alle nostre telecamere aveva detto che il mandante sarebbe stata un’altra persona. Tutte cose che bisogna verificare”, spiega l’inviato Vito Paglia.Secondo una prima ricostruzione, Ciro e Paola erano in motorino e stavano scappando dal fratello di lei, Michele, che. La famiglia di Paola e Michele avrebbe avversato la loro storia d'amore perché Ciro è un uomo trans.