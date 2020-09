Omicidio Paola Gaglione, parla la mamma di Ciro: "Volevano uccidere lui"

"Non ha mai accettato il loro grande amore, aveva giàsotto casa mia. Prima era il padre di Paola a non volere che i nostri figli stessero insieme, poi è arrivato Michele come un pazzo con il motorino a minacciare mio figlio di morte". Ai microfoni diparla la Rosa, mamma di Ciro, il ragazzo rimasto coinvolto nell'incidente in cui ha perso la vita Paola.Secondo una prima ricostruzione, Ciro e Paola erano in motorino e stavano scappando dal fratello di lei, Michele, che non accettando la loro relazione li avrebbe speronati. La famiglia di Paola e Michele avrebbe avversato la loro storia d'amore perché Ciro è un uomo trans. "Ci hanno fatto una trappola: il giorno prima ci hanno offerto la pace, ed è venuta la madre, ma non era vero niente", sostiene la mamma di Ciro, "loro volevano uccidere Ciro".