Rosa Di Grazia, l'intervista in 100 secondi

L'amore per il cantante, la passione per la danza trasmessa dalla zia, il rapporto con la maestra Rosa Di Grazia , che ha terminato da poco l'espierienza ad Amici, si è raccontata a Verissimo.Del suo compagno ha detto : "Deddy è genuino, umile, buono, pieno di valori, è speciale. È la prima volta che vivo un amore così". Per quanto riguarda, invece, le critiche della maestra Celentano: "Le critiche servono, anche se ci sono modi e parole. Alla fine la ringrazio perché ho sempre cercato di vedere il lato positivo delle sue critiche. Non si può piacere a tutti, ci sarà sempre qualcuno che ti giudica".