Elisabetta Gregoraci, la foto con il figlio Nathan Falco

, 41 anni compiuti lo scorso 8 febbraio , ha condiviso su Instagram unin bianco e nero di un momento di gioco con suo figlio, avuto dall'ex marito Flavio Briatore."I nostri momenti insieme. Amore e complicità", ha scritto la showgirl a corredo della foto con il figlio, scattata nella sua casa a Monte Carlo.Lo scorso 18 marzoaveva compiuto, ed Elisabetta aveva dedicato un dolcissimo messaggio di auguri al figlio. "Buon compleanno, sei l'amore forte e profondo, quello che mi ha cambiato la vita. Sei la mia gioia più grande, il mio podio! Sono orgogliosa dell'ometto che stai diventando e dei tuoi traguardi. Ti sosterrò sempre e per sempre. 11 anni fa, quando ti ho stretto per la prima volta tra le mie braccia, ho capito veramente cos'era l'amore. Auguri Nathan Falco, che Dio ti protegga sempre.. La tua mamma", aveva scritto la showgirl a corredo di alcune foto amarcord con Nathan Falco, tra le quali uno scatto della nascita del piccolo.Ancheaveva pubblicato un post con i suoi dolci: "Buon compleanno e tanti auguri amore mio, oggi compi 11 anni!", aveva scritto l'imprenditore a corredo di una tenera foto di Nathan Falco., che di recente aveva ricevuto in dono 300 rose rosse da un ammiratore misterioso , aveva poi pubblicato alcuni scatti della festa organizzata per il figlio, alla quale era presente anche il padre Flavio, a corredo dei quali aveva scritto: "Buon compleanno Amore Mio", aggiungendo l'emoticon di un cuore. Di recente la showgirl aveva condiviso un'altra tenera foto con Nathan Falco , e nella didascalia del post aveva scritto: "Io & te", aggiungendo un cuore.aveva conosciutonel, con il quale era convolata anel, e il 18 marzo delera nato il loro. La coppia, dopo un periodo di crisi, a dicembre delaveva annunciato la, alla quale era seguita la Ospite a Verissimo lo scorso gennaio con la sorella Mazia,, parlando d', aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Sono sempre single. Non c'è stato un ritorno di fiamma con Flavio Briatore, come hanno scritto. Io e lui abbiamo un bellissimo rapporto, io ci sono per lui e lui c'è per me".Di recente Elisabetta Gregoraci aveva pubblicato su Instagram un'altra tenera: "Il tempo passato con te è quello più prezioso che c'è, quello che mi scalda il cuore e mi riempie d'amore. Sei il mio ometto speciale e ti amo più di ogni altra cosa", aveva scritto a corredo di uno scatto con Nathan Falco . "Amori miei", aveva commentato il post della showgirl la sorella Marzia, aggiungendo tanti cuori. E nel giorno di San Valentino, a corredo di altre due dolci foto con il figlio , Elisabetta aveva scritto: "Io & te.".è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Lo scorso dicembre, dopo la notizia del prolungamento della trasmissione, la showgirl aveva deciso di abbandonare definitivamente il reality di Canale 5 per passare il Natale con il figlio. Uscita dalla casa del GF Vip, Elisabetta aveva potuto riabbracciare Nathan Falco dopo tre mesi di lontananza e, tramite il suo staff, aveva condiviso su Instagram lo scatto di un tenero abbraccio con il figlio