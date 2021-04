Akash Kumar contro Alex Belli: "Puoi dirlo che gli occhi sono i miei"

"Alex sono quattro anni che mi scatti delle foto, tu puoi dirlo che gli occhi sono miei". A Domenica Live attaccadurante la puntata del 18 aprile. "Non ho mai detto il contrario. Io ho detto di scherzarci sopra. Ironizza, non andare lì e prendertela in questo modo" gli risponde l'attore.“Li hanno scuriti” spiega il modello, riferendosi alla sua foto che lo ritrae con gli occhi scuri, e specifica: “Non sono mai stato in Marocco”. Secondo, infatti, lì si sarebbe recato per fare l'operazione per schiarire il colore degli occhi. Poi confessa: " Mesi fa ho preso tre antidepressivi e ho dormito per quattro giorni