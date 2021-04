Akash Kumar: "Ho preso tre antidepressivi e dormito per quattro giorni"

"Mesi fa ho preso tree ho dormito per quattro giorni". A Domenica Live racconta dei dettagli choc sul suo passato. L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi avrebbe vissuto un periodo di depressione da cui sarebbe uscito grazie all'esperienza del reality."Ho perso 19 chili, ho avuto depressione e attacchi di panico" spiega il modello, e aggiunge: "Prima pesavo 72 chili, ho sofferto in silenzio ed è stata dura". Akash racconta così i suoi attacchi di panico "Sento una sensazione di pericolo e mi sale l'ansia, devo uscire, non pensarci, fare un po' di meditazione".