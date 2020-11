Mediaset: uno sguardo al futuro

Condividi

Mediaset è da sempre attenta agli argomenti che riguardano la realtà quotidiana della nostra società.



L'iniziativa Mediaset ha a cuore il futuro lo conferma, perché ci permette di affrontare problematiche che riguardano tutti.



Abbiamo messo in campo le nostre forze e i nostri mezzi per sensibilizzare un ampio pubblico sugli aspetti più sensibili della vita di oggi. Ci occuperemo di molte tematiche, tutte trattate con uno scopo comune: quello di prepararsi nel presente per salvaguardare il futuro.