Approfondimenti

Condividi

Noi di Mediaset siamo consapevoli dell'importanza della prevenzione del tumore al seno , tanto da averne parlato spesso tramite i nostri volti di rete e i programmi in palinsesto. Ecco una raccolta dei momenti più significativi dedicati all'argomento.

Intervista a Giampaolo Bianchini

Ospite di Mattino Cinque, il Dottor Bianchini del Dipartimento di Oncologia medica dell'IRCCS Ospedale San Raffaele ci spiega come la ricerca sia fondamentale per dare una soluzione ai problemi che ancora non abbiamo risolto.