Stefano Bettarini ha bestemmiato al GF Vip? La difesa di Nicoletta Larini

"No, è impossibile. Io conosco bene Stefano: non ha mai, dico mai, detto una bestemmia in vita sua. È un uomo molto credente che prima di andare a letto dice la preghiera, ve lo posso assicurare. È un intercalare toscano, è una frase che si sente spesso in Toscana e che sicuramente lì, al Grande Fratello, può uscire un intercalare, come già è successo a tante persone". in collegamento condifende il compagno entrato nella casa del Grande Fratello Vip venerdì 6 novembre.L'ex calciatore viene accusato di aver detto una bestemmia all'interno del reality - una violazione del regolamento che è già costata l'esclusione da questa edizione del GF Vip a- ma la compagna smentisce.