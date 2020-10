Denis Dosio squalificato dal GF Vip: "Chiedo scusa a tutti"

"Nelle zone dove abito io purtroppo è una cosa che si usa abbastanza frequentemente, è un intercalare, non è considerata male. Ma la prima cosa che ho detto, appena me l'hanno fatto notare, è stato chiedere scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, come è giusto che sia"., dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip per aver detto una bestemmia durante il reality, è ospite a Live - Non è la d'Urso "Non ho cercato di trovare soluzioni o dire che hanno sbagliato", spiega l'influencer 19enne, "mi dispiace perché sono un ragazzo a modo e non dico mai parolacce".