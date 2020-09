Live - Non è la d'Urso, la puntata del 20 settembre in streaming

Domenica 13 settembre 2020, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata della terza edizione di Live - Non è la d'Urso , il programma condotto da, targato Videonews. Nel video qui sopra potete rivedere la puntata integraledisponibile in streaming on demand su Mediaset Play.Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento:, la figlia di Asia Argento e Morgan, per la prima volta in televisione insieme alla madre, i dubbi sulle origini nobili di, la polemica per le frasi di Fausto Leali nella casa del Grande Fratello Vip e la prima concorrente a essere uscita,