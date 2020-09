Domenica 20 settembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con, il programma di VideoNews condotto daTanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: per la prima volta in tv,insieme alla figlia, nata dalla relazione con il cantante Morgan. Barbara d’Urso accoglierà in studio uscita dopo solo 24 ore dal Grande Fratello VIP , che affronterà 5 agguerritissime sfere.Inoltre, a Live-Non è la d'Urso un’importante rivelazione sulla, concorrente nella casa di GF VIP 5.