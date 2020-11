Jessica Alves: "Sto cercando di capire che donna essere"

"È da un anno che ho iniziato questa transizione e ancora sto imparando, come camminare sui tacchi e che tipo di donna sono io. Ancora sto imparando dove trovare i vestiti che mi servono. Sì, forse sono troppo erotizzata, troppo grande: prendo tante medicine e ormoni, c'è un trattamento che faccio, ho rifatto il seno, i fianchi, il sedere. Forse la prossima volta che vengo avrò un altro stile". Aparla della sua transizione per diventare donna Tra le sfere che affronta Jessica, prima conosciuta come il ken umano , il chirurgo, con il quale si accende una lite. "Non sono un mostro", gli ribadisce più volte Jessica.