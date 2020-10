La Iena Roberta Rei positiva al Covid-19

Un altrodi. Ancheè risultatae non ha potuto condurre l’appuntamento deldella trasmissione di Italia 1.La conduttrice è statadal collegae ha rassicurato tutti collegandosi con lo studio a inizio puntata: “Sto bene, sono solo un po’ stanca e dormo parecchio! A parte quello sto bene!”. Roberta ha spiegato di aver “scoperto” la sua positività domenica scorsa, dopo 7 giorni di isolamento fiduciario, visto che era stata a contatto con un caso sospetto."Se avessi affrontato la cosa con leggerezza, visto che non avevo sintomi gravi, sarei andata in giro e chissà che pericolo potevo essere per gli altri", ha sottolineato la Iena, la quarta che ha contratto l’infezione. Prima di lei era toccato ad Alessia Marcuzzi , nessuno dei quali con conseguenze gravi.