Il Silenzio dell'Acqua 2: i principali sospettati

Nella prima puntata dedi venerdì 27 novembre, in onda su Canale 5, Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti vestono i panni di Laura Ferrari e Andrea Baldini, che indagano sulla. I due vengono trovati senza vita nella propria abitazione, completamente allagata. Unica superstite, la piccola Giulia, che vaga nei boschi in stato confusionale dopo aver perso la madre e il fratello. Chi li ha uccisi? Nel video qui in alto,dei due protagonisti.Il Silenzio dell'Acqua è una co-produzione tra RTI e Garbo Produzioni realizzata con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commissione MIBACT-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.Madre e fratello della piccola Giulia vengono assassinati. Il violento papà della bimba attira l'attenzione di Luisa e Andrea, che indagano sul caso.Castel Marciano, un anno dopo. Luisa Ferrari e Andrea Baldini tornano a far coppia per risolvere un nuovo caso. Questa volta sono alle prese con l’omicidio di una giovane madre, Sara Liverani, e del figlio adolescente Luca, ritrovati senza vita nella loro casa. La donna è stata uccisa a coltellate, il ragazzo con un colpo d’arma da fuoco. La figlia minore Giulia, una bambina di appena 6 anni, viene trovata a vagare in stato di shock nel bosco vicino al paese.I sospetti ricadono immediatamente su Rocco, l’ex marito di Sara, che con la separazione aveva perso la custodia dei figli. Nonostante suo padre Salvatore gli fornisca un alibi, Andrea e Luisa vedono in lui il possibile colpevole con il movente più forte. I due poliziotti vengono anche a conoscenza che forse, ancor prima di separarsi, Rocco tradiva la moglie con una facoltosa imprenditrice del luogo che potrebbe essere stata anche sua complice, se non addirittura l’assassina.Il murder thriller, creato da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, diretto da Pier Belloni, vanta nel cast oltre ai due protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, anche Camilla Filippi, Fausto Maria Sciarappa, Barbara Chichiarelli, Stefano Pesce, Alessandro Cremona e Guido Corso. Qui tutte le informazioni sul cast Le quattro puntate della prima stagione de Il silenzio dell'acqua, diretta da Pier Belloni, sono disponibili in streaming sul portale Mediaset Play. La scomparsa dell'adolescente Laura Mancini è il punto di partenza, drammatico e inquietante, di un'indagine che porterà alla luce il lato oscuro e i segreti celati dietro la facciata perbene di un piccolo borgo sul mare. L'avvincente detection, tra false piste, verità nascoste e relazioni segrete, scoprirà che nessuno è come sembra, fino ad arrivare ad un sorprendente epilogo.