Il Silenzio dell'Acqua 2: il cast

va in onda su Canale 5 in prima serata da venerdì 27 novembre, con otto episodi per quattro prime serate. Ecco chi sono gli attori della fiction.I due protagonisti, come nella prima stagione, sono, rispettivamente nei panni die Andrea Baldini. La prima, Vicequestore della Omicidi di Trieste, torna a Castel Marciano per festeggiare il trasferimento a Trieste del collega e amico Andrea Baldini, ma appena arrivata si imbatte in un duplice omicidio che la coinvolgerà emotivamente e la riporterà per un lungo periodo in quella comunità.sta invece attraversando un periodo di cambiamenti, dopo aver ottenuto una promozione. ha chiesto a Roberta di sposarlo e ha un ottimo rapporto con il figlio adottivo Matteo. Ma tutto cambia quando in paese vengono trovati due cadaveri, madre e figlio, e l’unica sopravvissuta è una bambina di sei anni. Andrea insieme a Luisa si mette sulle tracce dell’assassino.è Giulia Liverani, la bambina di 6 anni sopravvissuta all'omicidio di sua madre Sara e di suo fratello Luca. Durante la notte del delitto, febbricitante, scappa nel bosco e viene trovata da Luisa lungo la strada. Tra la poliziotta e la bambina nasce un rapporto profondo, complice anche la mancata maternità di Luisa, che la tiene sotto la sua ala protettrice.Rocco, interpretato da, è il padre di Giulia e Luca, marito di Sara. È un ex pugile che ha la fama di violento, quello che si dice “una testa calda”. Rocco non ha soldi e vive in maniera disagiata in una roulotte alle porte del paese. Ama però incondizionatamente la piccola Giulia, così come la moglie e il figlio uccisi. Rocco sarà uno dei principali sospettati dell’efferato delitto.è Salvatore Liverani, il padre di Rocco. Salvatore ha dei modi rudi e schietti, che lo hanno spesso messo in rotta di collisione col figlio. Ma tiene molto alla sua famiglia e farà di tutto per ottenere l‘affidamento della piccola Giulia.è Silvia Visentin, sorella di Sara. Silvia è benestante e vive con la sua famiglia in una bella e grande casa a Castel Marciano. In un primo momento la piccola Giulia viene affidata a lei ma i rapporti con la bambina non saranno facili. Silvia accusa Rocco di essere stato un marito violento.Don Carlo De Luca, interpretato da, È il parroco di Castelmarciano. Suo fratello Davide, ex-tossico con un passato in giri loschi, è coinvolto nelle indagini. Don Carlo si schiera dalla sua parte, mettendosi nei guai.è Roberta, la compagna - e promessa sposa - di Andrea. Roberta è un'artista. Fa amicizia con Katia, la proprietaria del Relais del Borgo, che le permetterà di esporre le sue opere all’interno dell’albergo. La vita di Roberta verrà sconvolta dal ritorno di Elio, padre naturale di Matteo.è Elio Moras, il padre naturale di Matteo. Torna dal nulla e si presenta a casa di Andrea e Roberta pretendendo di incontrare - dopo quindici anni di assenza - il figlio Matteo e tornare a fare parte della sua vita. L’effetto del suo ritorno nella vita di Matteo, Roberta ed Andrea è quello di una bomba.è Matteo, il figlio di Roberta. La vita di Matteo è quella di un normale ragazzo di 19 anni, divisa tra il lavoro, l’amore e la spensieratezza. Ma il ritorno in paese di Elio, suo padre naturale, sconvolge la sua vita facendogli riconsiderare le sue priorità.Nel cast ci sono anche: Claudio Castrogiovanni (Dino Marinelli), Silvia Degrandi (Katja Moznich), Stefano Alessandroni (Umberto Ronchetti), Andrea Gherpelli (Sergio Camisa), Gabriele Falsetta (Davide De Luca), Martina Gatti (Nina Ronchetti), Margherita Laterza (Sara Liverani), Giorgia Cardaci (Giorgia Gressan), Miriam Guaiana (Beatrice Trevisan), Pietro Belloni (Luca Liverani).Questo murder thriller creato da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, diretto da Pier Belloni, è una co-produzione tra RTI e Garbo Produzioni, realizzata con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commissione MIBACT-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Le quattro puntate della prima stagione de Il silenzio dell'acqua, diretta da Pier Belloni, sono disponibili in streaming sul portale Mediaset Play. La scomparsa dell'adolescente Laura Mancini è il punto di partenza, drammatico e inquietante, di un'indagine che porterà alla luce il lato oscuro e i segreti celati dietro la facciata perbene di un piccolo borgo sul mare. L'avvincente detection, tra false piste, verità nascoste e relazioni segrete, scoprirà che nessuno è come sembra, fino ad arrivare ad un sorprendente epilogo.