torna nella casa del dopo l'eliminazione per confrontarsi con quattro concorrenti del reality ai quali ha riservato le parole più dure in un videomessaggio mostrato ai concorrenti durante la settimana.La ballerina e conduttrice televisiva ha consigliato adi non comportarsi sempre la prima donna, ha rimproveratoper aver messo in secondo piano la loro amicizia e aver preferito le dinamiche del gioco, e non si è risparmiata neanche con. I quattro, a turno, replicano punto per punto alle sue critiche.