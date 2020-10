GF Vip, l'eliminato della puntata del 19 ottobre

L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 19 ottobre in prima serata su Canale 5, vede l'eliminazione di Matilde Brandi. Gli altri concorrenti in nomination erano Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Andrea Zelletta.



Dopo l'annuncio, tutti gli inquilini della casa si emozionano e alcuni di loro non riescono a trattenere le lacrime per l'eliminazione di Matilde. "Era una persona importante in questa casa. Per questo non l'ho mai votata", afferma Maria Teresa Ruta.



Anche la contessa Patrizia De Blanck piange per l'uscita dell'ex ballerina, ma riesce a ironizzare dichiarando: "Ho perso la mia parrucchiera".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE