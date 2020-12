Maria Teresa Ruta incontra il figlio Gian Amedeo

Dopo aver raccontato il rapporto con il incontrasulla passerella del. Un rapporto spesso complicato che, secondo la conduttrice, è stato caratterizzato da una sua assenza come madre.“Ho visto che avevi dei sensi di colpa verso di me, ma tu non devi averli. Ci hai trasmesso tanti valori come la passione e la professionalità. Fuori stiamo tutti bene quindi stai tranquilla”, dichiara il ragazzo. Maria Teresa Ruta urla di felicità vedendo il figlio: “Ti amo, ti adoro. Grazie.Da bambino sembrava non averti. Il tuo carattere è straordinario. Non cambiare perché sei bellissimo”. "Già essere qua per me vuol dire rischiare", scherza Gian Amedeo.