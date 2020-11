racconta il legame condurante la puntata del 20 novembre del. Un rapporto spesso complicato che, secondo la conduttrice, è stato caratterizzato da una sua assenza come madre. "È un figlio diverso, incredibile. C'è ma non si vede. Non è social, fa tre cose contemporaneamente. È un personaggio incredibile venuto fuori da due matti da fumetto", racconta la concorrente del GF Vip."Ho detto chissà se un giorno mi chiamerà mamma e non madre, e poi ho pensato che lui mi chiama madre perché forse non sono di meno ma qualcosina di più. Io penso di aver sbagliato tante cose.perché ho fatto molte più cose con Guenda", confida Maria Teresa Ruta ad Alfonso Signorini.