"Ho fatto una videochiamata con Mario. Non era felice, vuole che esco. Ora non lo so, mi hanno detto di fare la valigia perché Mario è inca**ato". Alsono già cominciati gli scherzi tra i conquilini, e quello diè così credibile che la vittima,, scoppia in lacrime.La sera prima la modella brasiliana ha confessato di provare ancora forti sentimenti per Mario Balotelli. Così Enock fa finta di ricevere in confessionale una chiamata dal fratello maggiore, che gli chiede di lasciare il reality. Enock lo dice a tutti, poi fa la valigia e: quando svela che si tratta di uno scherzo, ridono tutti, tranne Dayane che lo rincorre per la stanza.