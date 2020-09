Dayane Mello: "Per Mario Balotelli ho ancora dei forti sentimenti"

"Quando l'ho conosciuto avevo 19 anni, l'ho amato e ho dei sentimenti ancora fortissimi per lui. Quando sto con lui il mio cuore batte fortissimo. ma lui se ne frega, dice che non è vero"., in un momento di confessioni private nella casa del, racconta agli altri inquilini della sua, intorno al 2008.Ad ascoltarla c'è anche, fratello di Mario: "Non è vero che se ne frega, Mario ti vuole bene", la rassicura. La modella brasiliana racconta poi del loro primo bacio: "Eravamo in macchina, ci avvicianvamo e ci allontanavamo. Alla fine l'ho preso e. Ma non sapevo ancora chi fosse, ero in Italia solo da tre giorni".