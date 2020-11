I dubbi di Elisabetta Gregoraci: abbandonerà la casa?

L’annuncio fatto dadurante l’ultima puntata del, di prolungare il reality fino ai primi di febbraio ha mandato in crisi alcuni dei concorrenti. Tra quelli apparsi più dubbiosi c’è sicuramenteche si sfoga sull’argomento parlando con. "Mio figlio viene prima di tutto, non può stare senza la madre", dichiara piangendo la showgirl che sembra propensa a lasciare la casa di"È tanto tempo, troppo tempo che non solo non lo vedo ma non lo sento nemmeno", aggiunge Gregoraci in preda ai dubbi. Se da un lato la mancanza di suo figlio Nathan diventa ogni giorno più opprimente dall’altro non vorrebbe lasciare il gioco e i suoi compagni di avventura prima della fine.

