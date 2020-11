Elisabetta Gregoraci riceve il messaggio del figlio da Dubai

"Ciao mamma, volevo mandarti il mio saluto. Ora sono a Dubai con papà per un paio di giorni e oggi sono andato nel deserto". Un messaggio pieno di gioia quello inviato dal piccolo Falco Nathan Briatore alla mamma, invitandola a continuare l'avventura nella Casa del. Nel corso della ventunesima puntata, in onda lunedì 23 novembre, i concorrenti hanno infatti ricevuto l'ufficialità del prolungamento del reality fino all'8 febbraio 2021. Una comunicazione arrivata ai concorrenti attraverso la voce del conduttore, sostenuto da una serie di videomessaggi di parenti e amici degli inquilini ancora in gara.